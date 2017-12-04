73.Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Özel güvenlik sınavına 03 Aralık Pazar günü katılım sağlayan vatandaşlar, sınavın sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Özel güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları öncesinde uygulamalı atış sınavına katılım sağlayacak olan yeni adaylar ve yenileme işlemi yapmak isteyen görevliler, bu aşamanın ardından sonuçları öğrenebilecek. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

73. Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim Sınavı ve 49. Yenileme Eğitimi Sınavı 03 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine yapılan başvuruların ardından sınava katılma hakkı kazanan vatandaşlar, sınavın ardından 73. özel güvenlik sınav sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, özel güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, aşamalar ve detaylı bilgiler

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 03 Aralık Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 73. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 15 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır. Bu tarih 18-22 Aralık olarak belirlenmiştir. 27 Aralık tarihinde ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulacak, aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılacak.

TEMEL EĞİTİM SINAVINA GİRENLER İÇİN SÜRECİN İŞLEYİŞİ

03 Aralık 2017 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

04-13 Aralık 2017 :Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

06 Aralık 2017 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

15 Aralık 2017 : Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

18-22 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

23-27 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

27 Aralık 2017 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

YENİLEME EĞİTİMİ SINAVINA GİRENLER İÇİN SÜRECİN İŞLEYİŞİ

04-13 Aralık 2017 :Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

06 Aralık 2017 :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

22 Aralık 2017 :Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

25-29 Aralık 2017 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

30 Aralık/01 Ocak 2018 :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

01 Ocak 2018 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.