700 yıllık kervansarayda 'tadilat' skandalı - 700 yıllık kervansarayda 'tadilat' skandalı 14. yüzyılda yapılan Eğret Kervansarayı'nı kum ve çimento ile sıvadılar Tarihe çimento kattılar!

- 700 yıllık kervansarayda 'tadilat' skandalı

14. yüzyılda yapılan Eğret Kervansarayı'nı kum ve çimento ile sıvadılar

Tarihe çimento kattılar!

Germiyanoğulları zamanında yapılan kervansarayın giriş kısmına kötü görüntü oluşturduğu gerekçesi ile sıva yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyünde 14'ncü yüzyılda Germiyanoğulları tarafından yaptırılan tarihi kervansarayda adeta 'tadilat' skandalına imza atıldı. Köy sakinlerinin ilgilenilmediğini iddia ettikleri tarihi yapının giriş kısmındaki merdivenler granitlerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimento ile sıvandı.

Germiyanoğulları tarafından 14. yüzyılda yapılan ve yaklaşık yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip 'Eğret Kervansaray'ında köy muhtarlığı tarafından yaptırılan restorasyon ile deyim yerindeyse bir tarih katledildi. Kervansarayın giriş kısmındaki yağma taşlarla yapılan ve merdiven basamaklarının yer aldığı kısım çimento ve kum sıvanırken, basamaklar ile granit ile kaplandı. Merdivenlerin olduğu bölümlere ayrıca küçük oluklarda koyulması dikkatlerden kaçmadı.

1960 yıllarda kervansaray aslına uygun bir şekilde yapılan restorasyonda giriş kısmında tadilat çalışması yapılarak onarıldığı öğrenildi.

Anıtkaya Köy Muhtarı Metin İdis, yaptıkları çalışmanın zorunlu olduğunu savunarak kervansarayın ayrıca iç kısımlarının da rutubetten dolayı küf tuttuğunu söyledi.

"Sadece görünüm olayından dolayı biz bunu yaptırdık"

Tadilat yapılan kısımda sıvaların düştüğünü ve çok çirkin bir görüntünün ortaya çıktığını savunan Muhtar İdis, "Çirkin görüntüden dolayı hafif bir tamir yaptırdık. Bunu da köylülerin ve milletin yüz karartıcısı olduğu için yaptırdık. Merdivenlerin basamakları düşmüştü, oralarda aynı taşları yerine koyduk sadece yani hiçbir değişiklik yok. Sadece görünüm olayından dolayı biz bunu yaptırdık" dedi.

"Sadece dış yüzeyine sıva yaptırdık kısacası olay bu"

Yaptıkları tadilatta çivi çakıp taş dahi koymadıklarını iddia eden Muhtar İdis açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tadilatta aynı granitleri yerlerine koyduk. Sadece dış yüzeyine sıva yaptırdık başkada her hangi bir taş koyma ya da alma yok kısacası olay bu. Ben fazla bir olay olmadığından dolayı her hangi bir yere başvurmadım. Dedik ki 'biz burayı 1-2 günde kendi bütçemiz ile yaptıralım' dedik. Çirkin bir görüntü olduğundan dolayı başka yerlere başvurmadık biz. Bunda da bazı kişiler 'kervansarayda değişiklik yapıldı' diye eleştirileri var, gelip baksınlar her hangi bir değişiklik yok."

Tadilat skandalı fotoğraflar ile gün yüzüne çıktı!

Öte yandan, olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ise olaydan haberlerinin olmadığını bu tür tadilat çalışmalarının Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile bu tür çalışmaların yapılabileceğini kaydetti.

Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Hasan Özpınar'ın fotoğraf arşivlerinde ise Eğret Kervansaray'ının çekilen fotoğrafında yapının asıl hali ile şimdiki hali karşılaştırıldığında tadilat skandalı gün yüzüne çıktı.

Kervansarayın rutubet ve nemden dolayı içindeki bazı kemerler ve tavanında küf olması ise yapının bakımsızlığını gözler önüne seren bir başka unsur oldu.

Kervansarayın tarihi ve mimari yapısı

Eğret Kervansaray'ı, Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya Köyü'nde yer alıyor. 14'ncü yüzyılda Germiyanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Üç sahanlı olup, orta sahanı daha geniştir. Kesme taşlı, iki sıra fil ayakları arası, ortası geniş, yanları dar, kemerli tonozlarla örtülüdür. Yanları çift kemer sütunlarla süslü taç kapılı, moloz taş üzeri, kesme taş kaplamalı kargir yapıdır.

Kaynak: İHA