700 yıllık camide, yağmura karşı "kovalı çözüm"
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700 yıllık camide, yağmura karşı "kovalı çözüm"

30.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:46

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesindeki 700 yıllık Ulu Camii (Mehmet Bey Camii) cemaati; caminin çatısının aktığını, bahçesinin de her yağmurda su ile dolduğunu belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesindeki 700 yıllık Ulu Camii (Mehmet Bey Camii) cemaati; caminin çatısının aktığını, bahçesinin de her yağmurda su ile dolduğunu belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Yağmur sularına karşı camiye konulan kovalar ise tarihi camide kötü görüntüler oluşturdu.

İnşa kitabesinde 712 (1312) yılında Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırıldığı yazan Ulu Camii, Aydınoğulları'nın ilk camisi olma özelliğini taşıyor. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'ndeki Mehmet Bey Camii adıyla da bilinen 700 yıllık Ulu Camiinin cemaati; yağışlar nedeniyle caminin çatısının aktığını, bu sebeple kova konularak önlem alındığını, bahçesinin her yağmurda su ile dolduğunu söyledi. Caminin restore edildiğini fakat çatısının akmaya devam ettiğini belirten mahalle muhtarı Mutlu Sulukan, "Restorasyon konusu yargıya taşındı. Bu cami 700 yıllık tarihi bir camidir. Çatısı akıyor, duvarlarında yer yer nemlenme ve pullanma var. Giriş kapısı önünde yağmur yağdığında su birikintileri meydana geliyor. Restorasyon yapıldı ama sorunlar düzelmedi. Dava ne aşamada bilemiyorum ama cami çatımızdan her yağmurda sular akıyor. Camii görevlileri de su akan yerlerin altına kova koyarak halıların ıslanmasını engellemeye çalışıyor. Bu ayıbın bir an önce temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Cemaat çözüm istedi

Cami cemaatinden vatandaşlar da kış günleri camiye gelmenin zorlaştığını belirterek, "Giriş kapısı önünde su birikintileri oluşuyor. Ayakkabılarımız, hatta çoraplarımız ıslanıyor. İçeride de yer yer çatıdan akıntılar oluyor. Ne zamandır çözüm için ilgili yerlere başvuruyoruz ama ne yazık ki çözüme kavuşturamadık. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

-İHA-

700 yıllık camide, yağmura karşı 'kovalı çözüm'
700 yıllık camide, yağmura karşı 'kovalı çözüm'
700 yıllık camide, yağmura karşı 'kovalı çözüm'
700 yıllık camide, yağmura karşı 'kovalı çözüm'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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