Baba gibi baba! 70 dönümlük tarlada çocuklarının hayalini gerçekleştirdi
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Baba gibi baba! 70 dönümlük tarlada çocuklarının hayalini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir'de 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk bayrağı çizen vatandaş, çocuklarının hayalini gerçekleştirdi.

Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk bayrağı çizdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler; çok sayıda beğeni ve paylaşım alırken Çiftçi Ahmet Çağlar, çocuklarının hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

70 dönümlük tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi

"ÇOCUKLARIMIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçilik yapan ve çocuklarının hayalini gerçekleştiren Çağlar, "Traktörümüzle birlikte çocuklarımın hayalini gerçekleştirdim. Mutluyum" dedi.

Baba gibi baba! 70 dönümlük tarlada çocuklarının hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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