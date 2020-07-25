70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
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70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı yeni tip koronavirüs iznine gönderilen yaklaşık 70 bin hükümlünün izin sürelerini, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verdi.

70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
25.07.2020 22:26 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:30

Koronavirüs salgınıyla mücadele ve cezaevlerinde bulunanlara bulaşmasını önlemek amacıyla başlatılan Kovid-19 izni, 31 Temmuz 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılarak 31 Eylül'e kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin, 14 Nisan 2020 itibarıyla 31 Mayıs 2020'ye kadar Kovid-19 iznine gönderildiği anımsatıldı.

RİSK ORTADAN KALKMADIĞI İÇİN İZİN SÜRELERİ UZATILDI

31 Mayıs'ta sona eren Kovid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının, "salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebiyle Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği" şeklindeki önerisi üzerine izin sürelerinin 31 Mayıs 2020'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Kovid-19 iznine ilişkin sürelerin 31 Temmuz 2020'de sona erecek olması dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22 Temmuz 2020 tarihli yazısı ile Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin ilgili kanun geçici maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın yürürlüğe girdiği 14 Nisan tarihi itibarıyla 31 Mayıs'a kadar koronavirüs iznine gönderilmişti.

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