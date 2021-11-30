7 yıl önceki cinayette müebbet hapis istenen kardeş: Ağabeyimi ben öldürmedim

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklanan kardeşi Nuri Uzun'un (38) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Ağabeyini öldürmediğini söyleyen sanık Uzun, cinayetin eve altın çalmak için giren kişilerce işlendiğini iddia etti.

Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden 2 hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun çıkan arbedede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

Mahkeme heyeti, sanık Uzun'un tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.