7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler
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7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Politika

7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler Güney beldesinde seçim heyecanı sürüyor Belde bin 830 seçmen 8 sandıkta 6 Haziran da sandık başına gidecek.

7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler

Güney beldesinde seçim heyecanı sürüyor

Belde bin 830 seçmen 8 sandıkta 6 Haziran da sandık başına gidecek.

8 adayın yarıştığı seçimde ipin kimin göğüsleyeceği merak konusu oldu

AFYONKARAHİSAR - 2012 yılındaki çıkarılana yasa kapsamından köy olan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak tekrar belde olmaya hak kazandı. Güney'in belde statüsüne kavuşmasının ardından ise bin 830 seçmen 8 sandıkta 6 Haziran da sandık başına gidecek.

2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden düşük olduğu gerekçesiyle kapatılan Güney Belediyesi, köy statüsüne çevrilmişti. Belde halkı kendilerine komşu Çalışlar Köyü ile referandum yaparak birleştiler. Nüfusu tekrar 2 binin üzerine çıkan Güney beldesi yargı sürecini de kazanarak şimdi 6 Haziran'da seçime gidiyor. 3 günün kaldığı ve dört gözle beklenen seçim için 8 aday yarışıyor. Seçmenler beldede 8 sandıkta oy kullanacak. Beldedeki seçmen sayısı ise

Seçimde AK Parti'nin adayı Erol Karabacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Faruk Özkan, Büyük Birlik Partisi'nin adayı ise Süleyman Çağlar. Seçimde ayrıca Yeniden Refah, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerinde adayları yer alıyor. Bin 830 seçmenin olduğu beldede 7 yıl sonra vatandaşlar belediye başkanlarını seçecek.

Seçmenler adayları başarılar diledi

Seçim kararının ardından belediye binasının tabelasının da yenilendiği ve bina içerisinde tadilat yapıldığı öğrenildi.

Hafta sonu sandık başına gidecek olan vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını özellikle hizmet noktasında beklentilerin karşılanacağını kaydettiler. Bütün adaylara başarılar dileyen seçmenler seçimlerin sorunsuz tamamlanması temennisinde de bulundu.

Partilerin propagandaları sürüyor

Seçim için beldede aylar öncesinden çalışmaya başlayan siyasi partilerin ise beldenin neredeyse tamamını propaganda maksatlı bayrak, flama ve adaylarının fotoğrafları ile donattıkları gözlendi. Beldede kendilerine seçim büroları da açan siyasi partilerin, seçim otobüsleri de ile de sürekli beldede müzik eşliğinde propaganda yaptıkları gözlendi.

Sorunsuz geçen propaganda sürecinde seçmenler 6 Haziran günü saat 08.00'da belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek.

7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler
7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler
7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler
7 Yıl aradan sonra belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecekler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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