7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı
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7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı

7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağıSİVAS'ta otomobilin çarptığı Yaren Eylül Öz (7) ağır yaralandı.

20.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:32

7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı

SİVAS'ta otomobilin çarptığı Yaren Eylül Öz (7) ağır yaralandı. Kaza sonrası mahallesi sakinleri araç sürücüsü F.A.'yı dövdü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. F.A. yönetimindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil sokak üzerinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Yaren Eylül Öz'e çarptı. Yaren'e otomobilin çarptığını gören mahalle sakinleri olay yerine gelerek aracın sürücüsü sürücü F.A.'yı dövdü. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yaren Eylül Öz, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Mahalle sakinlerinin saldırısıyla yaralanan sürücü F.A, ise Numune Hastanesinde tedaviye alındı.

7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı

Kaynak: DHA

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