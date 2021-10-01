7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Samsun'da 7 yaşındaki oğluna araç kullandırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan babaya 2 bin 698 TL ceza kesildi.
Samsun'da 7 yaşındaki oğluna araç kullandırırken çektiği görüntüleri yayınlayan Ersin U. isimli şahıs, cezadan kaçamadı. Babaya 2 bin 698 TL idari para cezası kesildi.
GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HIZLA İNCELEME BAŞLATILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.
"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK"TEN İŞLEM YAPILDI
Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri