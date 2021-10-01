7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

Samsun'da 7 yaşındaki oğluna araç kullandırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan babaya 2 bin 698 TL ceza kesildi.

Samsun'da 7 yaşındaki oğluna araç kullandırırken çektiği görüntüleri yayınlayan Ersin U. isimli şahıs, cezadan kaçamadı. Babaya 2 bin 698 TL idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HIZLA İNCELEME BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK"TEN İŞLEM YAPILDI

Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Seyit Torun Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Bülent Uygun Lionel Messi Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kazım Karabekir Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:25:13. #1.17#