7 Temmuz Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 7 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

7 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 36°C

İSTANBUL °C, 29°C

KIRKLARELİ °C, 30°C

KOCAELİ °C, 27°C

İZMİR °C, 34°C

KÜTAHYA °C, 26°C

MANİSA °C, 36°C

MUĞLA °C, 33°C

ADANA °C, 34°C

ANTALYA °C, 35°C

HATAY °C, 32°C

ISPARTA °C, 31°C

ANKARA °C, 29°C

ÇANKIRI °C, 31°C

ESKİŞEHİR °C, 25°C

KONYA °C, 30°C

BOLU °C, 24°C

DÜZCE °C, 29°C

SİNOP °C, 27°C

ZONGULDAK °C, 25°C

AMASYA °C, 33°C

BAYBURT °C, 28°C

SAMSUN °C, 28°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 24°C

KARS °C, 26°C

MALATYA °C, 34°C

VAN °C, 27°C

ADIYAMAN °C, 36°C

DİYARBAKIR °C, 37°C

GAZİANTEP °C, 36°C

SİİRT °C, 36°C

7 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden, öğle saatlerinden sonra Trakya'da Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

7 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Ankara çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu,Karabük,Düzce,Bartın, Zonguldak ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölgemiz parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kuzey ve doğu kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

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