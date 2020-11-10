7. Koğuştaki Mucize Oscar aday adayı oldu! 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize izlenme ne kadar?
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7. Koğuştaki Mucize Oscar aday adayı oldu! 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize izlenme ne kadar?

10.11.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:36

Fransa'da kulaktan kulağa ün kazanan 7. Koğuştaki Mucize filmi, şimdi de Oscar Aday Adayı oldu! Konusu ve oyuncular merak konusu olan 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne?

Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu 7. Koşuştaki Mucize filmi Fransa'da kulaktan kulağa ün kazandı ve merak edildi. Konusu ile dikkat eken 7.Koğuş filmi oyuncular kim? 7. Koğuştaki Mucize filminin özeti, 7. Koğuştaki Mucize filmi fragmanı, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne ve 7. Koğuştaki Mucize filminin detayları haberimizde…

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki mucize filmi konusu: Yedinci Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. Koğuştaki Mucize Oscar aday adayı oldu! 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize izlenmesi ne kadar?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda;

Aras Bulut İynemli,

Nisa Sofiya Aksongur,

Celile Toyon,

İlker Aksum,

Mesut Akusta,

Deniz Baysal,

Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OSCAR ADAY ADAYI OLDU!

Türkiye'nin Oscar aday adayı, 7. Koğuştaki Mucize oldu. Nuh Tepesi, Nasipse Adayız gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüle layık görülmüş yapımların kurul tarafından seçilmesi beklenirken tüm dünyada Netflix üzerinden büyük ilgi toplayan 7. Koğuştaki Mucize kurul tarafından seçildi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE İZLENME NE KADAR?

"7. Koğuştaki Mucize", 5 milyon 305 bin 558 izleyiciye ulaşarak, 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 89 milyon 491 bin 978 lira hasılat elde etti.

7. Koğuştaki Mucize Oscar aday adayı oldu! 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize izlenme ne kadar?

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