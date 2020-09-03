7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimdir 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne?
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7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimdir 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne?

Fransa'da kulaktan kulağa ün kazanan 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncular merak konusu oldu. İzleyiciler 7. Koğuştaki Mucize filminin özeti, 7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi ,7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne ve 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimdir gibi konuları araştırmaya başladı.

7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimdir 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne?
03.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:02

Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu 7. Koşuştaki Mucize filmi Fransa'da kulaktan kulağa ün kazandı ve merak edildi. Konusu ile dikkat eken 7.Koğuş filmi oyuncular kim? 7. Koğuştaki Mucize filminin özeti, 7. Koğuştaki Mucize filmi fragmanı, 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne ve 7. Koğuştaki Mucize filminin detayları haberimizde…

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları: Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki mucize filmi konusu: Yedinci Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

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