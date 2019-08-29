29.08.2019 17:35

7 katlı otoparktan atlayıp intihar etti

İZMİR'in Konak ilçesinde, 56 yaşındaki Ahmet Saim Ö., 7 katlı bir otoparkın en üst katından kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir Limanı yakınlarındaki Alsancak Çok Katlı Otoparkı'nda meydana geldi. 7 katlı otoparkın en üst katına çıkan Ahmet Saim Ö., kendisini boşluğa bıraktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ahmet Saim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay nedeniyle otoparkın bulunduğu sokak bir süre trafiğe kapatıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, Ahmet Saim Ö.'nün cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA