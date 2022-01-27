7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

Burdur'da 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı.

ÇELTİKÇİ, BURDUR (İHA) - Burdur'da 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı. Gençlerin düşe kalka köy turu kameralara yansıdı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünün gençleri karda kızak keyfini başka boyuta taşıdı. 7 kafadar lastikleri halat yardımıyla traktöre bağladı. Ardından lastiklerin üzerine oturarak köyü turlamaya başladılar. Gençler traktörle kayak keyiflerini cep telefonlarıyla da kaydettiler. O anlarda gençlerin ara ara lastiklerin üzerinden düşmelerine rağmen devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı. - BURDUR

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bağsaray, Çeltikçi, Burdur, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title