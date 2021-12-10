7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı - Haberler
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7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Haberler | Güncel

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın, suçüstü yakalandı.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 ilde 36 evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 7 ilde 36 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını takibe aldı. Ekipler, şüphelileri girdikleri evde suçüstü yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.  İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Kahraman Öztürk - Son Dakika Haberleri

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