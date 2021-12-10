7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 ilde 36 evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 7 ilde 36 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını takibe aldı. Ekipler, şüphelileri girdikleri evde suçüstü yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.