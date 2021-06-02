7 Haziran okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lisede yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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7 Haziran okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lisede yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

7 Haziran okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lisede yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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Okulların açılacağı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 gün okullar açık olacak. 7 Haziran okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılacağı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 gün okullar açık olacak. 7 Haziran okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, lisede yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde….

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

*Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

KÖY VE SEYREK NÜFUSLU YERLEŞİMLERDE 5 GÜN

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.

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