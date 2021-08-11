"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 1-7 Eylül'de Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk edecek
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"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 1-7 Eylül'de Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk edecek

'7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali', 1-7 Eylül'de Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk edecek
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini ve eserlerini konuk edecek "7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 1-7 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini ve eserlerini konuk edecek "7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", 1-7 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının destek verdiği festivalde, 7 günde 6 oyun, 7 atölye ve 4 söyleşi gerçekleşecek.

Festival, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner, Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in himayelerinde yapılacak.

Bu yılki esin kaynağını Anadolu'dan Avrupa'ya işçi göçünün 60. yılı ile Yunus Emre'nin vefatının 700. yılından alan etkinlikte, Devlet Tiyatrolarının "Bizim Yunus" ve "Kürk Mantolu Madonna" oyunlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Misafir" oyunu, Oya Başar'ın başrolünde yer aldığı "Plastik Aşklar", Reha Özcan'ın tek kişilik oyunu "Bir Garip Orhan Veli" sahnelenecek.

"Yunus'un eserleri bugün hala evrenselliğini koruyor"

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürleri, sanatın gücüyle birleştirmeyi ve kültürlerarası etkileşimi sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Birlik düşüncesini taşıyan Yunus Emre'nin her kapıyı açan sevgi, barış, insan, doğa, hoşgörü ve kardeşlik dilinin, vefatının 700. yılında da evrenselliğini hala koruduğuna dikkat çeken Kellecioğlu, "Yunus'un, Türkçemiz ile verdiği eserler, bugün dahi dil, düşünce ve yaratıcılık kavramları üzerinden herkesi kucaklamaya devam ediyor. 'Bana seni gerek seni' plağıyla Frankfurt Türk Tiyatro Festivalimizin Onursal Başkanlarından Ayla Algan'ın Yunus'u dünyaya tanıtan isim

oluşuyla da ayrıca gurur duyduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kamil Kellecioğlu, dünya dili Türkçe yaklaşımı içinde olduklarını kaydederek, "Bir olduğumuz bilinciyle yarınlara hediye edebileceğimiz en büyük armağanın sadece sevgi olduğuna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Dil söyler kulak dinler ama kalp söyler kainat dinler. En kalbi duygularımızla Tiyatro Frankfurt olarak, Türkiye'nin en köklü tiyatro kurumlarından gelen seçkin oyunları, Almanca üst yazıyla tüm sanatseverlerle buluşturacağız." dedi.

Festival etkinliklerine katılma şartları

Kovid-19 tedbirleri kapsamında festival etkinliklerine katılmak isteyenlerin iki doz aşı yaptırmış ya da hastalığı atlatmış olması, ayrıca Kovid-19 testi yaptırmış olması gerekiyor.

Alman ve Türk tiyatroseverlerin beğenisine sunulan etkinlik, Frankfurt'un önemli sahnelerinden Frankfurt Volksbühne'de yapılacak.

Çocuk izleyiciler için "Rafadan Tayfa" eseri iki kez izleyici karşısına çıkacak.

Almanya'da önemli bir sosyo-ekonomik güç olan Türk kökenli vatandaşların kendi hayatlarından kesitler bulacağı festivalde ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçılar Haldun Dormen, Ayla Algan, Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Oya Başar, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Turgay Tanülkü, Zerrin Tekindor, Atilla Şendil ve Reha Özcan'ın katılımıyla çeşitli atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Anadolu'dan Avrupa'ya Türk işçi göçünün 60. yılı, 5 Eylül'de Frankfurt Tren Garı'nda, göçmen işçiler mizanseniyle canlandırılacak. Tren garında başlayacak kortej, festivalin gerçekleşeceği Volksbühne'de sona erecek.

Festivalde ayrıca "Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı" sergisi, etkinlik süresince Frankfurt Volksbühne de ziyarete açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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