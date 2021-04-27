7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
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7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 7 farklı evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Antalya'da 7 farklı evden hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Kepez ilçesi Erenköy, Göçerler, Kanal ve Duacı mahallelerinde gerçekleşen 7 farklı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşılan H.Ç. ve S.E. isimli şahıslar 24 Nisan günü yakalandı. Şüphelilerin çalmış olduğu malzemeler temin edilerek yapılan işlemlerin ardından müştekilere teslim edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden S.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılırken, H.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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