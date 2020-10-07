7 Ekim 2020 çılgın sayısal loto sonuçları! 7 Ekim 2020 çılgın sayısal loto sonuçları nasıl? Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sisal Şans üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişlerle Sayısal Loto sonuçları belirlendi. 7 Ekim 2020 Çarşamba 21.30'da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online sitesinden takip edilebiliyor. peki, Sayısal Loto devretti mi?

Çılgın Sayısal Loto 7 Ekim çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Çekiliş sonucuna göre şanslı numaralar; 17 - 26 - 37 - 38 - 41 - 85 - 67 olarak belirlendi. Ancak sonuçların ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve ikramiye sonraki çekiliş gününe devretti. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

7 EKİM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans'ın düzenlediği şans oyunlarında olan Çılgın Sayısal Loto 7 Ekim'de çekildi. https://www.millipiyangoonline.com adresinden sonuçları açıklanan oyunda çekilen numaralar; 17 - 26 - 37 - 38 - 41 - 85 - 67 oldu. Çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve 204.217,20 ikramiye devretti. Diğer yandan 5+1 bilen de çıkmadı. Ayrıca 5 bilen de çıkmadı.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunuyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen seç, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.