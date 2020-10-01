7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı

01.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:30
7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kısa süreli olarak yağan yağışın etkisi ile caddede biriken suya binlerce liralık telefonunu düşüren genç paçaları sıvayarak suyun içinde dakikalarca telefonunu aradı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kısa süreli olarak yağan yağışın etkisi ile caddede biriken suya binlerce liralık telefonunu düşüren genç paçaları sıvayarak suyun içinde dakikalarca telefonunu aradı.

Bandırma'da etkili olan sonbahar yağmurları cadde ve sokaklarda yer yer su birikintilerine de neden oluyor. Caddelerde oluşan bu su birikintilerinin birine 7 bin lira değerinde telefonunu düşüren Emre Demirdağ yanındaki arkadaşı ile birlikte dakikalarca yağmur suları arasında düşen telefonunu aradı.

Haydarçavuş Mahallesi Kırk Merdiven Sokak üzerinde yağan yağmurdan ıslanmamak için çabalayan Emre Demirdağ bir anda elindeki cep telefonunu sokak üzerinde biriken yağmur suyunun içerisine düşürdü. Kısa süreli bir şok yaşayan genç daha sonra eline aldığı bir fırça ile ilk önce su birikintisinde bir süre telefonunu aradı. Bu şekilde telefonunu bulamayan Demirdağ daha sonra ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçalarını sıvayarak suya girdi ve uzun uğraşlar sonucunda telefonunu buldu. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL olan telefonunu bulduğuna sevinen Demirdağ, "Yağmurdan ıslanmamak isterken bir anlık telaşla telefonumu düşürdüm. Telefonumu bulduğum için sevinçliyim. İsterse burası metrelerce su da olsaydı yine de o suya girip telefonumu arardım" dedi.

Telefonlarını uzun uğraşlar sonucu arayıp bulan gençler bununla da yetinmeyerek aynı su birikintisi nedeniyle sokaktan karşıdan karşıya geçmekte zorlanan engelli bir vatandaşın da yardımına koşarak insanlık daha ölmemiş dedirttiler. - BALIKESİR

7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı
7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı
7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Volkan Bozkır Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cem Yılmaz Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 7 bin liralık telefonunu paçaları sıvayıp yağmur sularında aradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:30:52. #1.14#
title