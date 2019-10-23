7 aylık hamile olan Müge Boz, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

23.10.2019 15:08

7 aylık hamile olan güzel oyuncu ve sunucu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Derin yırtmaçlı siyah diz altı bir elbise giyen oyuncu, frikik vermekten kıl payı kurtuldu.

"DOĞUMA AZ KALDI, HEYECANLIYIM"

El ele yürüyen ikiliden Müge Boz'un neşeli tavırları dikkat çekti. Boz, ilerleyen dakikalarda bir grup kız arkadaşıyla buluşurken "Doğuma çok az kaldı, heyecanlıyım" dedi. Bebeğinin cinsiyetinden bahsetmeyen oyuncu, önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

DERİN YIRTMACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında fikirleriyle adından söz ettiren Müge Boz'un hamilelik sürecinde pek de kilo almadı. Öte yandan siyah dar kesim elbise giyen Boz'un derin yırtmacı da dikkatlerden kaçmadı.