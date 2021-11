7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finale kalan filmler açıklandı

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen 7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nde (ARUFF) finale kalan filmler belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivale ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, bu yıl ilk kez festival olarak 22-27 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak ARUFF'a ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer, basın toplantısında yaptığı konuşmada festival organizasyonunda çok büyük gayretlerin bulunduğunu söyledi.

Yıllar içinde bugünkü gayretlerin karşılığını görmeye başlanacağını ifade eden Başer, "Bu festivali tertip etmemizde temel bir amacımız var aslında. Bugün insanlığın İslam'ın ahlakına çok ciddi derecede ihtiyacı var." dedi.

Başer, "Dünyanın her tarafında zulüm, gözyaşı ve kan almış başını gidiyor. Bu anlamda belki elimizden bir şey gelmez ama bizim en azından Efendimizin (Hz. Muhammed) ahlakının insanlıkla buluşmasına bir nebze katkımız olabilir. Bu festivalin düzenlenmesinin temel amaçlarından bir tanesi budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Festivale 65 ülkeden 568 eser başvurdu"

Festival Direktörü Cemil Nazlı, festivale ilişkin detayları paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, başvuran filmlere ve değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgiler verdi.

Küresel salgının her alanı etkilediği gibi kültür sanatı da etkilediğine işaret eden Nazlı, "Yedinci yılımızda tam 65 farklı ülkeden 568 eser festivalimize başvurdu. Özellikle bu sene festivalimize ilave ettiğimiz son taslak endüstri bölümüne ilk yılda 80 kadar başvurunun gelmesi ve bu gelen başvuruların hemen hemen tamamının profesyonel sektör temsilcileri tarafından gelmiş olması bizi ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Nazlı, ARUFF'un onuncu yılında bir dünya markası olmasını hedeflediklerini ve emin adımlarla festivalin yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ulusal Bölüm Jüri Başkanı Yönetmen Murat Pay, festivalin yolculuğuna şahit olmaktan dolayı mutlu ve geleceğe dair ümitli olduğunu söyledi.

Pay, Türk sinemasının geldiği noktada ARUFF kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları kıymetli ve değerli bulduğunu ifade etti.

"Genç nesilde ciddi bir sinema yapma arzusu var"

Danışma Kurulu Başkanı Yönetmen Atalay Taşdiken, "Yüzü güzel, gönlü güzel, ahlakı güzel yüce insan onuruna, şerefine düzenlenen bu festivalde küçücük de olsa bir emeğimizin, katkımızın olması bana onur veriyor." dedi.

Kısa filmlerin son dönemde önemseniyor olmasını, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının bu alana destek vermesini olumlu bulduğunu vurgulayan Taşdiken, şunları kaydetti:

"Şunu rahatlıkla görebiliyoruz ki yeni yetişen genç nesilde ciddi bir sinema yapma arzusu, şevki, yeteneği, kabiliyeti her anlamda ışıldıyor. El vermek, destek olmak, gelecekte Türkiye sineması için çok önemli değerlerin, yeteneklerin bugünden keşfedilip ortaya çıkarılmasını sağlamak, bir anlamda bu kurumların da gurur duyacağı bir şey olacak."

Son Taslak Endüstri Bölüm Direktörü Belkıs Bayrak, festivalin tematik olmasının evrensel vizyonunu desteklediğini söyledi.

Bayrak, "Böyle bir alanda başvuru açtığımız ve karşılığında da bu kadar çok projeyle karşılık bulduğumuz için çok mutluyum. Ben öncelikle son taslak endüstri bölümüne yurt içi ve yurt dışından projelerini gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Festivalde yarışan filmler hakkında

ARUFF Ulusal Kurmaca kategorisinde "Bir Nehir Kıyısında", "Majid'den Sevgilerle", "Telkin", "Arazi" ve "Tükeniş" filmleri, Ulusal Belgesel kategorisinde ise "Çocuklar Aşkına", "Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar" ve "Arayış" adlı yapımlar yarışıyor.

Uluslararası Kurmaca kategorisinde "Dreams", "Flowers For You", "Ray", "Traffic Lights", "The Room On The Roof" yarışırken, Uluslararası Belgeselde "Rawhya's Safe Haven", "Meerman", "El Vulcano", Uluslararası Animasyon'da ise "Where Does The Heart Call?", "Good Wolf" ve "Fledgling" filmleri yer alıyor.

Festivalin "Proje Geliştirme" kategorisinde "Eser", "Ayna", "Geceyle Gelen", "Bir Dolap Tozlu Uzay Elbisesi", "Güvercin", "Güz", "Anıların Sıcak Denizi" ve "Karayazı" filmleri yarışıyor.

"Kısa Film Yapım Destek" kategorisinde ise "Blackbird", "The Tree of Cherry", "Makas", "Yanıp Dönen Ruhlar", "654 Grams", "Rutubet", "Deer" ve "Karamaco" filmleri bulunuyor.

Festivalin açılışı, İspanyol yönetmen Oliver Laxe'in "Mimosas" filmiyle yapılırken, yönetmen 25 Kasım'da katılacağı "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde deneyimlerini paylaşacak.