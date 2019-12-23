23.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:10

Yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyen sanatseverler UNIQ Expo'da buluşuyor!

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve Robert Indiana'nın 100'den fazla orijinal eserini sanatseverlerle buluşturan Andy Warhol sergisi, 1 Ocak Çarşamba günü de açık.İstanbul Maslak'taki UNIQ Expo'da, Odeabank'ın ana sponsorluğuyla 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunan sergi, yılın ilk gününü sanatla iç içe geçirmek isteyen herkese renkli bir dünya sunmaya hazır.

Andy Warhol'un ünlü sözü "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak" ile ziyaretçilerini karşılayan sergi, Pop Art'a saygı duruşu niteliğindeki #SagolWarhol mottosuyla karşımıza çıkıyor. Andy Warhol'un ikonikleşen Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi birçok ünlü eserine yer verilen sergide Warhol'un atölyesi olan ve aynı zamanda dönemin sanatçılarının, sanatseverlerinin buluşma noktası olan Factory de yer alıyor.

Sergide, reklam ve çizgi roman öğelerini birlikte kullandığı çalışmalarıyla ün kazanan Roy Lichtenstein ise, orijinal eserlerinin yanı sıra, ikonik eseri Van Gogh odasının enstalasyonuyla karşımıza çıkıyor. Grafitileriyle Pop Art'ın ünlü isimleri arasında yer alan Keith Haring ise, Andy Mouse, Best Buddies gibi orijinal eserleriyle sergideki yerini alıyor.

Dahilerden ilham alan yeni nesil sanatçılar bu sergide...

Andy Warhol sergisi, yaratıcı yetenekler ve endüstriler için sürdürülebilir destek programı McArt.ist iş birliği ile yeni nesil çağdaş sanat temsilcilerine de fırsat yaratıyor. 11 temsilci, dikkat çeken yaratıcı işleriyle sergideki yerini alıyor.

7-70'e, Pop art ile iç içe interaktif bir deneyim...

29 Mart'a kadar devam edecek olan ve 7'den 70'e herkese hitap eden sergide çocuklar; Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyasını ve 50'li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein'ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring'in grafitileriyle renklenecek, 60'lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler.