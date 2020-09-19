7/24 Kütüphane'ye ilk kitap bağışı Taner Yıldız'dan
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7/24 Kütüphane'ye ilk kitap bağışı Taner Yıldız'dan

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra açılışı gerçekleşecek olan 7/24 Kütüphane'ye kitap bağışında bulunan ilk isim oldu.

7/24 Kütüphane'ye ilk kitap bağışı Taner Yıldız'dan
19.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:35

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra açılışı gerçekleşecek olan 7/24 Kütüphane'ye kitap bağışında bulunan ilk isim oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte merkezi gezen Milletvekili Taner Yıldız, burada kitap tasnifi yapan görevlilerden bilgiler aldı. Teknolojik donanımı, konforu ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken kütüphaneyi çok beğendiğini söyleyen Yıldız, ayrıca kütüphanenin işitme, görme ve fiziksel engellilere yönelik bölümlere sahip olmasını da takdirle karşıladı.

Kütüphane ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Milletvekili Yıldız, "Böyle bir kütüphanecilik anlayışını Talasımıza, Kayserimize kazandırdığı için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de böylesine güzel bir merkeze katkımız olsun diye kitap bağışlıyoruz. Bu başlayıp biten bir süreç değil, kitap bağışlama devam eden bir süreçtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bastırdığı İstiklal Mahkemeleri Tutanağı ile üstat Necip Fazıl Kısakürek'in bütün eserlerinden oluşan seti de hediye edeceğim inşallah" dedi.

Hediye kitaplardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Kütüphanemize ilk armağanı sayın bakanımızdan aldık. Hediye edilen bu kitaplar son devrin önemli mütefekkirlerinden Nazan Bekiroğlu, Alev Alatlı, İskender Pala gibi isimlere ait. Kendilerine kitaplar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taner Yıldız ve Başkan Yalçın hediye edilen kitapları birlikte rafa dizdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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