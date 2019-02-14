7-14 Şubat Doğuştan Kalp Hastalıkları Haftası

Kalbin yapısında doğuştan var olan ve bir çeşit anormallik olarak nitelendirilen doğuştan kalp hastalıklarının bazıları gebelikte teşhis edilebilmektedir. Bunun yanısıra bu hastalıkların çoğunluğuna tanı, doğumda ya da doğumdan hemen sonra konulmaktadır.

7-14 Şubat haftası, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "Dünya Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası" olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 12 bin bebek doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelmektedir.2 Günümüzde, doğmadan önce tanı koyulabilmesi ile tedavi şansı yakalayabilecek bebek sayısı giderek artmaktadır.

DOĞUŞTAN KALP HASTASI BEBEKLERDE ENFEKSİYON RİSKİ DAHA YÜKSEK

Prof. Dr. Ahmet Çelebi, "Bebeklerin kalplerindeki rahatsızlık genellikle hamileliğin erken evrelerinde organların gelişmeye başladığı dönemde oluşur. Bu yüzden tetkiklerin doğru zamanda yapılması önem taşır." dedi. Doğuştan kalp hastası olan bebekler için en önemli konulardan birinin enfeksiyon riski olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çelebi, "Doğuştan kalp hastası olan bebekler; Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), influenza A, B, adenovirus gibi solunum yolu enfeksiyonlarına daha kolay yakalanabilmektedirler. RSV, bebeklikte ve erken çocukluk döneminde çok sık görülen bir virüstür. Bebeklerin hayatının birinci yılında görülen bronşiyolit ve pnömoninin en yaygın nedenidir ve doğuştan kalp kusuru olan bebeklerin bu virüsü kapma olasılığı diğer bebeklere oranla daha yüksektir.'' şeklinde konuştu.

DOĞUM ANINDAN İTİBAREN TAKİP ÖNEMLİ

Prof. Dr. Çelebi, ''Anne ve babaların bu zor süreçte sabırlı olup çocuklarının takip ve tedavilerini aksatmamaları çok önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında enfeksiyon hastalıklarından korunmaya da dikkat edilmeli. Bu tür hastalıklar genellikle solunum ve direk temas yolu ile bulaşır. Dolayısıyla hasta insanlarla aynı ortamda uzun süre kalmak, el sıkışmak, öpüşmek ve benzeri şekillerde temastan kaçınmak, bebeğe temas öncesi elleri bol sabun ve suyla yıkamak gibi basit yöntemler bu yüksek riskli bebekler için hayat kurtarıcı olabilir.'' diye belirtti.

Kaynak: Bültenler