Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve yargılandığı Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik ihraç edildi.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) doğrultusunda Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü'nde profesör kadrosundaki eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik ihraç edildi.



Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, 22 Aralık 2016'da gözaltına alınmış, 31 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çelik hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, 27 Kasım'da Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.