69 Yaşındaki Adam Red Dead Redemption 2'yi Yüzde 100 Olarak Bitirdi
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69 Yaşındaki Adam Red Dead Redemption 2'yi Yüzde 100 Olarak Bitirdi

69 Yaşındaki Adam Red Dead Redemption 2'yi Yüzde 100 Olarak Bitirdi
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Reddit kullanıcısı kleverone, babasının başarısıyla övündü.

Reddit kullanıcısı , babasının başarısıyla övündü. 69 yaşındaki oyuncu oyunu yüzde 100 bitirdi. Red Dead Redemption 2, oyuncunun 2019 yılından beri oynadığı tek oyunmuş.

Red Dead Redemption 2'nin yüzde 100'de tamamlanması küçük bir başarı değil. 100'den fazla ana hikaye görevini tamamlamanın yanı sıra, tüm yan görevleri de tamamlamanız gerekecek. Bunlara, kaçakları kovalamak, çete saklanma yerlerini ele geçirmek veya pusuları püskürtmek de dahil. Hepsi bu kadar değil, oyuncu ayrıca keşif becerilerini, gizli hazineleri, düşmüş yoldaşların mezarlarını veya koleksiyon kartları setlerini bulmalı. Elde edilecek çok sayıda gizli eşya, tamamlanacak görevler ve aktiviteler etkileyici ve ustalaşması kolay değil.

Bununla birlikte, yüzde 100 tamamlama durumuna ulaşmak için oyundaki her etkinliği kesinlikle yapmanız gerekmediğini de belirtelim. Çoğu durumda geliştiriciler bize, yalnızca bazı ögeleri bulma veya haritada belirli sayıda ilginç yer keşfetme ihtiyacında kendini gösteren çok fazla seçim özgürlüğü verdi. Yine de Red Dead Redemption 2'nin boyutu düşünüldüğünde bu büyük bir başarı. Bazı Reddit kullanıcıları, 69 yaşındaki baba için yorumlarda bulundu:

" satın alalı 2 yıl oldu ve yüzde 98'de takılıp kaldım. Babana büyük tebrikler!"

Bu, 69 yaşındaki kişinin Reddit'te ilk ortaya çıkışı değil. Kullanıcı kleverone bir süre önce babasının, Red Dead Redemption 2'nin kahramanı Arthur Morgan'ı oynayan Roger Clark'tan bir video mesajı aldığını söyleyerek övündü. Bu hoş sürpriz.

Eski nesillerin de video oyunları dünyasında eğlenebileceğini giderek daha sık görebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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