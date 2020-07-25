69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı
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69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı

Güney Afrika'da 69 mahkum hapishaneden firar etti.

25.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:21

Güney Afrika'da 69 mahkum hapishaneden firar etti. Polis insan avı başlatırken geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Güney Afrika'nın güneybatısında yer alan Malmesbury kasabasında 69 mahkum hapishaneden firar etti. Polis, olayın ardından insan avı başlatırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, bölge halkına mahkumlardan uzak durmasını ve yakalamaya çalışmaması konusunda uyarıda bulundu. Islah Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada 61 firari mahkumun yakalandığı duyurulurken, 8 firariyi ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Olay mahkumların egzersiz yaptığı sırada meydana geldi. Olay anında merkezde 451 suçlu ve 20 görevli bulunuyordu. Mahkumlar, görevlilere saldırarak, anahtarları aldılar. 3 görevliyi hücreye kilitlediler. Mahkumlar ardından diğer hücreleri açarak, kapıdan ve çatıdan firar ettiler. Olay sırasında 9 görevli hafif şekilde yaralandı" denildi.

Islah Hizmetleri Sözcüsü Logan Maistry, "Arama çalışmaları dedektifler eşliğinde yaya ve araçlı olarak devam ediyor. Çoğu mahkum yakalandı" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı

Kaynak: İHA

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