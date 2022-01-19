67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü: Bağışıklık sistemi çok güçlü

67 yıl önce, banyo yapmanın kötü şans getireceğine inanması nedeniyle bir daha suya dokunmayan 87 yaşındaki İranlı Amou Jaji isimli adam, doktor muayenesinden geçti. Doktorlar, adamın sağlıklı ve bağışıklık sisteminin son derece güçlü olduğunu görmelerinin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İran'da yaşayan 87 yaşındaki İranlı Amou Jaji isimli adam, bundan tam 67 yıl önce banyo yapmanın uğursuz olduğunu düşünerek banyo yapmayı bıraktı. O gün bugünden beri bir daha suya dokunmayan Jaji, araçların çarptığı hayvanları yiyerek ve yol kenarlarındaki su birikintilerini içerek hayatta kaldı.

KÖYLÜLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaşlı adamın bu durumu, artık köylülerin de dikkatini çekmeye başlamıştı. Köylüler, yol kenarından aldıkları adam için bir kulübe inşa etti. Ardından da doktorlara haber verildi.

DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Doktorlar, 67 yıldır banyo yapmayan yaşlı adamı muayene ettiklerinde gördüklerine inanamadı. Çünkü Amou Jaji isimli adam, tamamen sağlıklı çıktı. Ayrıca Jaji'nin bağışıklık sistemi de normal bir insandan bile daha güçlüydü. Doktorlar, adamın bağışıklık sisteminin bu kadar diri kalmasını, vücudundaki parazitlere bağladı.

"TAŞ ATMALARI BENİ ÜZÜYOR"

Jaji'yi muayene eden doktor Prof. Dr. Gholamreza Molavi, karşılaştıkları durum karşısında şaşkın olduklarını ancak raporlarda bir hata olmayacağını dile getirdi. Amou Jaji ise yaptığı açıklamada, "Köylülerin bana gösterdiği saygıdan dolayı memnunum ancak yolda beni gördüklerinde deli sanarak taş atanlar beni çok üzüyor" dedi.

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