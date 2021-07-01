67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu
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67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu

67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Döşemealtı ilçesinde Karaveliler mahallesinde oturan Hayat Senem Özdemir'in ardından Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Bekir Özkan'a akülü tekerlekli sandalyesi teslim edildi.

Döşemealtı ilçesinde Karaveliler mahallesinde oturan Hayat Senem Özdemir'in ardından Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Bekir Özkan'a akülü tekerlekli sandalyesi teslim edildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in ziyaretleri sırasında Karaveliler mahallesinde oturan Hayat Senem Özdemir ile Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Bekir Özkan için akülü tekerlekli sandalye talep edildi. Başkan Genç, yürüme engelli her iki vatandaş için akülü tekerlekli sandalye sözü verdi. Nar Masa ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta Karaveliler mahallesinde oturan Hayat Senem Özdemir'e akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Aralık ayından beri yürüme güçlüğü çeken 67 yaşındaki 2 çocuk babası işçi emeklisi Bekir Özkan'a da Nar Masa ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından akülü tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları kucakladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Turgay Genç ise konu ile ilgili" Mahalle ziyaretlerimiz sırasında Hayat Senem Özdemir kardeşimiz ve Bekir amcamız için akülü tekerlekli sandalye talep edilmişti. Bu talepleri hemen yerine getirdik. Engelleri gülümseme ile aşan Hayat kardeşimiz de, Bekir amcamız da artık yollarda ailesinin yardımı olmadan gezebilecek" dedi. - ANTALYA

67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu
67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu
67 yaşındaki yaşlı adam hayalindeki akülü sandalyeye kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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