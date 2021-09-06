669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri
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669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri
Habermetre - Haberler | Toplum

669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleriİlçemiz Kaymakamı Harun KAZEZ ve Elmalı Belediye Başkanı Halil ÖZTÜK ile Elmalı Güreşleri Ağası Muammer AK' ın ev sahipliğinde düzenlenen 669.

669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleriİlçemiz Kaymakamı Harun KAZEZ ve Elmalı Belediye Başkanı Halil ÖZTÜK ile Elmalı Güreşleri Ağası Muammer AK' ın ev sahipliğinde düzenlenen 669. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılan final müsabakaları ile tamamlandı. Bu sene 3-4-5 Eylül tarihlerinde yapılan Geleneksel Elmalı Yağlı Pehlivan güreşleri 3 Eylül' de Cumhuriyet Meydanında yapılan açılış töreni ile başladı. Bando ve davul zurna ekibi eşliğinde güreş sahasına yapılan kortej sonrası alt boylarda güreşler başladı. 4-5 Eylül' de tüm boylarda yapılan güreşler ve final müsabakaları sonrası kıran kırana geçen güreşler tamamlandı. Güreşleri Antalya Valimiz Sayın Ersin YAZICI, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Aydın Özer, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa AYDIN, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, birçok bürokratımız, yağlı güreş organizasyonu yapan Belediye Başkanlarımız ve kamu kurum ve kuruluşları müdürlerimiz izledi. Yapılan final müsabakaları sonucunda Elmalı Güreşlerinde birinci İsmail BALABAN, ikinci Yusuf Can ZEYBEK ve üçüncü Orhan OKULU ile Kürşat KORKMAZ oldu. Protokol tarafından madalya ve ödüllerin verilmesiyle 669. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri tamamlandı.

Kaynak: Habermetre

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669. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri - Haberler
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