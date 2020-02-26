Son dakika: 66 yaşına giren Erdoğan'a, grup toplantısı öncesinde doğum günü sürprizi

26.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:18

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü hazırladıkları kliple kutladı.

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi.

Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından da "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletildi. Kürsüye çıkmadan hemen önce yayınlanan video sonrası duygulandığı görülen Erdoğan, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK ÇOK DUYGULUYDU"

Konuşmasına başlayan Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Özellikle hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok kısa da olsa benim için çok çok duyguluydu ve çocukluk yıllarıma beni götürmesi, bunun yanında da tercih edilen oradaki birkaç anekdot gerçekten çok çok önemliydi. İşte bu simitti,kitaptı, suydu bunların 3'ü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitabevleri vardı ve oradan elde ettiğim bu imkanlarla kütüphaneme aldığım Esen Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'nin Hukuku İslamiyye Kamusu'ydu. Taksitlerini simit satarak, su satarak ödemiştim ve o günden bugüne de hamdolsun bu şekilde yürüyerek geldim" dedi.

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