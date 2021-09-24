657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması 21-05-2021 - Haberler
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657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması 21-05-2021

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657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması 21-05-2021

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "01. 06.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre evrak teslimini gerçekleştiren adayların göreve başlamak üzere "01. 06. 2021 Salı günü saat 10. 00'da Üniversitemiz Rektörlük Binası 8. Kat Personel Daire Başkanlığında" bulunmaları gerekmektedir.

Hastane-Hemşire-Lisans İçin Tıklayınız.

NOT: Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup; göreve başlayacak adaylar için tekrardan adrese tebligat yapılmayacaktır.

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Haber: 657 Sayılı Kanun'un 4B Maddesi Uyarınca Görev Yapacak Sözleşmeli Personellerin Göreve Başlaması 21-05-2021 - Haberler
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