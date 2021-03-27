Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel
Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolunda heyelan meydana geldi.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolunda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan karayolu, trafiğe kapatıldı.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolu, Çiçekpınar mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri Boğaziçi beldesi ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "D- 655 Akçakoca- Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökme meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır. 'Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametine, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır" denildi.

Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı
Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı
Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı
Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Berrak Tüzünataç Mehmet Ali Erbil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 01:58:57. #1.15#
title