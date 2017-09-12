650 Haneli Beldede Doğalgaz Sevinci
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır Beldesi'nde vatandaşlar doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır Beldesi'nde vatandaşlar doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Beldeye doğalgaz verilmesi nedeniyle vatandaşları evlerinde ziyaret eden Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, AKSA Doğalgaz Dağıtım AŞ. Sivas Bölge Müdürü Hüseyin İnan Yıldırım ve Şarkışla İşletme Şefi Yasin Şeker hizmetin hayırlı olmasını diledi.
Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, 650 hane ve bin 983 nüfusu bulunan beldelerine doğalgazın gelmesinde katkısı bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Doğalgaz dağıtım firmasının yetkilisi Yıldırım ise hizmetin beldeye hayırlı olmasını diledi. Vatandaşların doğalgaz kullanımına başladıklarını söyleyen Yıldırım, "Gürçayır halkına, Şarkışla halkına özellikle teşekkür ediyorum. Zor bir süreç yaşıyoruz, zor bir iş yapıyoruz. Altyapıda çalışmak zordur, yolları eşiyoruz, rahatsızlıklar oluyor. Ama gerek Gürçayır halkı, gerek Şarkışla halkı bu konuda bize gerçekten destek oldular, onlara teşekkür ediyorum. Onlar da doğalgazın ne olduğunu çok iyi biliyorlar, doğalgazın neler getirdiğini çok iyi biliyorlar." dedi.
Evin hanımı Ümüs Özdemir de beldenin doğalgaza kavuşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek çok mutlu olduklarını söyledi.