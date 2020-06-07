65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
Kızılay'da yürüyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Kuğulu Park'ta oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın...
07.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:40
Kızılay'da yürüyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar
Kuğulu Park'ta oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini sürdü.
Kaynak: AA