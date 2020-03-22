65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı Polis ekiplerinin ekip otoları ile eve gelmesi Polis ekiplerin ihtiyaçları evde bulunanlara teslim etmesi Polis ekiplerinin uyarıda bulunması Uygulama ile ilgili 66 yaşındaki Seyfullah Demir'in açıklaması Evde tek başına yaşayan ve ihtiyacı karşılanan 78 yaşındaki Ahmet Bulut'un açıklaması...

Polis ekiplerinin ekip otoları ile eve gelmesi Polis ekiplerin ihtiyaçları evde bulunanlara teslim etmesi Polis ekiplerinin uyarıda bulunması Uygulama ile ilgili 66 yaşındaki Seyfullah Demir'in açıklaması Evde tek başına yaşayan ve ihtiyacı karşılanan 78 yaşındaki Ahmet Bulut'un açıklaması - Erzincan İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Erzincan'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan birçok kişinin ihtiyaçları güvenlik güçlerince sağlanıyor. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. İçişleri Bakanlığınca uygulamaya başlanan önlemlerin ardından 155, 156 ve 112 hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, yardım talebinde bulundu. İhtiyaçları tek tek not edilen aileler için marketlerden alışveriş yapan güvenlik güçleri, ekip otolarıyla ailelerin belirttiği adrese giderek malzemelerini teslim etti. Erzincan'da eşi ile birlikte oturan 66 yaşındaki Seyfullah Demir, evinin mutfak ihtiyacı için 155 Polis İmdat hattını aradı. Demir'in telefonla ilettiği ihtiyaçları not eden çağrı merkezindeki görevli, ekipleri alışverişe yönlendirdi. Kısa sürede Demir'in ihtiyaçlarını karşılayan polis ekibi, alışveriş poşetlerini aileye teslim etti. İhtiyaç halinde her türlü eksiğinin giderileceği konusunda bilgilendirilen Demir, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı. Polis ekiplerine teşekkür eden Demir, uygulamadan dolayı memnun olduklarını söyledi. 38 motorize ve 45 yaya ekiple toplam 182 personelin görevlendirildiği Erzincan'da, 192 vatandaş uyarıldı, 45 vatandaş araçla evine bırakıldı ve 20 ailenin siparişleri evlerine bırakıldı. Ağrı Ağrı Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yardıma başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Ağrı Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun evlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya başladığı bildirildi. Kaynak: AA