65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu

04.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstünün 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini açıkladı. 20 yaş altı için ise uygulama iki grup için gerçekleştirilecek. 0-14 yaş grubu 13 mayıs Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs'ta aynı şartlarda dışarı çıkabilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı tam olarak kaldırılmadı. Ancak yeni kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü ile 20 yaş altına belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz" diyerek kararı duyurdu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA GÜNÜ

Bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni verildi. 65 yaş üstü vatandaşlar 4 saat boyunca sokağa çıkıp evlerine yürüme mesafesinde dolaşabilecekler.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA GÜNLERİ

20 yaş altı gençler için ise sokağa çıkma izni iki grup halinde uygulanacak.İlk uygulama bu çarşamba günü başlayacak.

0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek. 15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu

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