65 yaş üstü vatandaşlar: "Günde bir saate bile razıyız"
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65 yaş üstü vatandaşlar: "Günde bir saate bile razıyız"

65 yaş üstü vatandaşlar: "Günde bir saate bile razıyız" Tekirdağ'da sokağa çıkma izinlerini kullanan yaşlılar, "Biz her gün dışarı çıkmak istiyoruz.

65 yaş üstü vatandaşlar: 'Günde bir saate bile razıyız'
17.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:21

65 yaş üstü vatandaşlar: "Günde bir saate bile razıyız"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sokağa çıkma izinlerini kullanan yaşlılar, "Biz her gün dışarı çıkmak istiyoruz. Günde bir saate bile razıyız" dediler.

Tekirdağ şehir merkezinde bir hafta sonra yeniden sokağa çıkmanın sevincini yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların bazıları sokak aralarında yürüyüş yaparken, bazıları da parklara akın etti. Parklarda oturan yaşlılar sahile girmenin yasak olmasından yakınarak yetkililere seslendi. Dursun Toy isimli vatandaş, "10 Mart'tan beridir dışarı çıkamıyorum. Bir dışarı çıktım sahil yasak. Oturacak yer yok. Ben çocuk muyum sokaklarda gezeceğim. Sahiller açılsın, oturulacak yerler olsun. Biz çocuk değiliz ki sokaklarda gezelim. Bunlar çok ayıp şeyler. Sahilde dolaşacak yer yok. Mahalle arasında geziyorlar. Mahalle arasında ne yapayım ben" dedi.

"Günde bir saate bile razıyız"

Vatandaşlar, "Sahil kapalı, AVM'ler açık. Yaşlıların sahile girişlerine izin vermediler. Parkta oturuyoruz. Bugün izin günümüz. Sahile inelim diyoruz ama sahili bize yasak ettiler. Yaz aylarında burada oturup gece 1'de, 2'de eve gidiyorduk. Sıcaklarda geldi, evde oturulmuyor. İlla dışarısı isteniliyor. Biz her gün dışarı çıkmak istiyoruz. Bize de yasağın kaldırılmasını istiyoruz. Günde bir saate bile razıyız. Güzel bir yürüyüş olsun. İçeride ayaklarımız tutuldu" diye konuştular.

65 yaş üstü vatandaşlar: 'Günde bir saate bile razıyız'

Kaynak: İHA

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