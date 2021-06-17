65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?

Azalan vaka sayıları sonrası Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Azalan vaka sayıları sonrası Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı bitti mi? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında uygulanacak tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'ten itibaren hayata geçirilmesine karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.