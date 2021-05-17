65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü aşı olanlar kısıtlamadan muaf mı?

Tam kapanma sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde 65 yaş üstü sokak kısıtlaması için aşı detayını paylaştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, 2 doz aşı olanlar sokağa çıkabilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Tam kapanma sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde 65 yaş üstü sokak kısıtlaması için aşı detayını paylaştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, 2 doz aşı olanlar sokağa çıkabilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü aşı olanlar kısıtlamadan muaf mı? İşte detaylar haberimizde...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Yani 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00 itibariyle geçerli olacak genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar eğer iki doz covid-19 aşısını yaptırdıysalar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.

Aynı şekilde 18 yaş altındakiler de aşı durumuna bakılmaksızın sokağa çıkabilecekler. Bu süreç 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

HASTALIK GEÇİREN 6 AY BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimine göre 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması 12 Şubat'ta başladı. Ancak Covid-19 geçiren vatandaşlar hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı hakkı elde edebiliyor. Yani Covid-19 testi pozitif çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar aşı ile birlikte sokağa çıkabilmek için de gün sayacak. Genelgede bu durum istisna olarak belirtilmediğinden hastalığı geçirdiği için aşı hakkı ertelenen 65 yaş üstü vatandaşlar da kendi tercihiyle aşı hakkını kullanmayan akranlarıyla birlikte kısıtlamaya tabi olacaklar.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI

Toplu taşıma kısıtlaması devam eden yaş grubunun seyahat kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldı. Genelgede, ''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 18 yaş altı gençler için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.'' ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak. ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.''

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL