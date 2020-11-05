65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi

İzmir depreminin 65. saatinde enkaz altından sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in, kendisini kurtaran görevlinin parmağını tutması yaşanan acı günlerin simgesi olmuştu. Bir e-ticaret sitesinin bu anın resmedildiği hediyelik ürünleri satışa sunması ise tartışmalara neden oldu. Tepkiler sonrası söz konusu ürünler satıştan kaldırıldı.

Bir e-ticaret sitesinde geçtiğimiz cuma günü İzmir'de meydana gelen depremle ilgili satışa sürülen ürünler sosyal medyada gündem oldu.

DEPREMİN SİMGESİ OLMUŞTU

Depremden 65 saat sonra kurtarılan ve mucize olarak adlandırılan minik Elif, ambulansa götürülürken kendisini taşıyan görevlilerden birinin parmağını sıkıca tutmuştu. O ana ait kare ise depremin simgesi olmuştu. Söz konusu şirkette satış yapan bir firma ise simge haline gelen o kareyi çeşitli ürünlere basarak satışa sundu.

TEPKİLER SONRASI KALDIRDILAR

Sosyal medyada ise birçok kullanıcı acının fırsata çevrildiğini ve bu yapılanın etik olmadığını öne sürdü. Tepkilerin ardından ürünler internet sitesinden kaldırıldı. Açıklamada, "Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Duruma gösterilen tepkilerden bazıları: