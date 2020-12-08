648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
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648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar

08.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:22

648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, menfezde çalılarla gizlenmiş vaziyette 648 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, menfezde çalılarla gizlenmiş vaziyette 648 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda giriş kısmı çalılar ile gizlenmiş menfez içerisinde 648 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ

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