64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı
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64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı

10.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:54

Kars'ta müşteri olarak kuyumcuya giren kadın, el çabukluğu ile 35 bin lira değerinde 5 altın bileziği çalıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen ekipler hırsız kadını ve ona yardım eden iki kişiyi Ankara'da yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kars'ın Kazımpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayında, kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren bir kadın, altın bilezik almak istediğini söyledi. Çalışanın değişik modelde bilezikler gösterdiği kadın, el çabukluğu ile aldığı 5 bileziği cüzdanının altına sakladı. Ardından da dükkandan çıktı.

TANINMAMAK İÇİN GÖZLÜK VE MASKE TAKTI

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasını inceleyen polis, maske ve güneş gözlüğü takan kadının S.G.(64) olduğunu tespit etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yeİ.Y. (69) ve A.Y.'nin (46) yardım ettiğini, 3 şüphelinin otomobil ile Ankara'ya gittiğini belirledi.

Ankara Polisi ile yapılan ortak çalışma sonunda otomobil, başkent girişinde durduruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı
64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı
64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı
64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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