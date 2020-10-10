64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı

Kars'ta müşteri olarak kuyumcuya giren kadın, el çabukluğu ile 35 bin lira değerinde 5 altın bileziği çalıp kaçtı. Olayın ardından harekete geçen ekipler hırsız kadını ve ona yardım eden iki kişiyi Ankara'da yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.