64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› 64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma - Haber
Avcılar, 3. Sayfa

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma " Ben 1 seneden kazandım" Avcılar'da maaşını çekmek için dışarı çıktığını ifade eden yaşlı adam, kendisine Korona Virüs tedbiri kapsamında 65 yaş grubunun sokağa çıkma yasağı hatırlatılması üzerine 64 yaşında olduğunu söyleyerek, "Ben 1...

23.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:56
64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

" Ben 1 seneden kazandım"

İSTANBUL - Avcılar'da maaşını çekmek için dışarı çıktığını ifade eden yaşlı adam, kendisine Korona Virüs tedbiri kapsamında 65 yaş grubunun sokağa çıkma yasağı hatırlatılması üzerine 64 yaşında olduğunu söyleyerek, "Ben 1 seneden kazandım" dedi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde risk altında olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ardından vatandaşların bazıları yasağa uymadığı görüldü. Avcılar'da emekli maaşını çekmek için beklediğini ifade eden 64 yaşındaki Ali Cesur isimli vatandaş, postanede şimdilik para olmadığı için parkta zaman geçirdiğini ifade etti. 64 yaşında olduğunu söyleyen Cesur, " Ben 1 seneden kazandım. Ben 1 haftadır çıkmıyorum ama maaşımı almak için çıktım. Postanenin açılmasını bekliyorum ne yapayım. Maaşımın eve getirilmesiyle ilgili talepte bulunmadım. Eldiven maske daha zararlı. Herkesin bir riski sizden daha fazla bulaşır biz yaşlılara. Evdeki çocuklar okula gitmiyor yanımıza da yaklaştırmıyoruz ufakları. Allah bize beyin fikir vermiş biz bunu kullanamazsak zaten olmaz" dedi.

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında Haber
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu Haber
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı Haber
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haber
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haber
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Angela Merkel Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Rita Wilson Ender Saraç Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Almanya
Şu an buradasınız: 64 yaşında dışarı çıkan adamdan ilginç savunma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:28:34. #1.15#
title