64 Telefonla Pokemon Go Oynamak! Çılgın Dede Sokaklarda
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64 Telefonla Pokemon Go Oynamak! Çılgın Dede Sokaklarda

Tayvan'ın 72 yaşındaki ünlü Pokemon GO oyuncusu, şaşırtmaya devam ediyor. Pokemon GO aşığı dede, bisikletine bağladığı akıllı telefon sayısını 6'dan 64'e

64 Telefonla Pokemon Go Oynamak! Çılgın Dede Sokaklarda
25.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:03

Tayvan'ın 72 yaşındaki ünlü Pokemon GO oyuncusu, şaşırtmaya devam ediyor. Pokemon GO aşığı dede, bisikletine bağladığı akıllı telefon sayısını 6'dan 64'e çıkardı.

Çılgın Pokemon GO Oyuncusu!

Pokemon GO Grandpa olarak tanınan Chen San-yuan, 2018'de bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedildi ve popülerlik kazandı. 72 yaşındaki kişi, bisikletine bağladığı 6 akıllı telefonla oyun oynarken görüntülenmişti.

Eski bir Feng Shui ustası olan Pokemon Go hayranı, oyuna torunu vesilesiyle başlamış. Başlarda haftanın 5-6 günü, günde yaklaşık 20 saat, telefonun pilini biterene kadar Pokemon Go oynayan yaşlı adam, pil sorununa akıllıca bir çözüm geliştirmiş. Bisiklete bağlı akılı telefonlar bisiklet hareket halindeyken şarj oluyor, böylece Chen'in oyun keyfi hiç bitmiyor, yorulana dek oyunu sürdürebiliyor. Ancak yaşlı adam bununla yetinmedi, telefonların sayısını 64'e çıkardı.

Görenlerin Aklında Binbir Soru

Ortaya çıkan görüntü tavus kuşunun tüylerini akıllara getiriyor. Paylaşılan fotoğraflardan Chen'in yüzünü görmek güç. Chen'in bu şekilde kazasız-belasız sokaklarda nasıl turlayabildiği merak konusu. Görenlerin yorumu "Tavus kuşu tüylerinin açılmış hali", "Bu çok tehlikeli!", "En üstteki telefona nasıl ulaşıyor?", "Ya bisiklet ters dönerse?", "Trafik cezası yemez mi?", "Aniden frenlerse ne olur?" şeklinde. Sizin yorumunuz ne? Aşağıdan bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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