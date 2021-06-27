63 yaşındaki Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi
Hollywood'un efsane filmi Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone, bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti. 63 yaşındaki oyuncunun fit vücudu takipçilerini büyüledi.
Hollywood yıldızı Sharon Stone, sarı bikinisi ile hayranlarının ağzını açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Stone, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
PAYLAŞIMINA "MUTLU YAZ..." NOTUNU DÜŞTÜ
63 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken efsane oyuncu, paylaşımına "Mutlu yaz..." notunu düştü.
İşte efsane oyuncunun sarı bikinili pozu;