62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
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62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı

14.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:52
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Reşit Dursun (90), 62 yıllık eşi Hatice Dursun'un (80) 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, zeytin dalı vererek kutladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Reşit Dursun (90), 62 yıllık eşi Hatice Dursun'un (80) 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, zeytin dalı vererek kutladı.

Altınüzüm Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk 12 torun sahibi Reşit Dursun, 14 Şubat'ta torunlarının ısrarı üzerine 62 yıl aynı yastığa baş koyduğu ancak son günlerde aralarında kırgınlık olan eşine zeytin dalı vererek hem barıştı hem de sevgililer gününü kutladı.

Reşit Dursun, torunlarının kendisine getirdiği zeytin dalını hediye ederek sevgililer gününü kutlayıp, barışmak istediğini ifade ettiği eşi Hatice Dursun'dan olumlu yanıt aldı. Zeytin dalını alan ve eşine teşekkür eden Hatice Dursun, "Ben de seni seviyorum" dedi.Reşit Dursun, kuzeni olan eşiyle 62 yıl önce evlendiklerini belirterek, "Eşimi çok seviyorum. 62 yıldır hep yanımda oldu. Ömrüm yettikçe de birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.Hatice Dursun da eşinin evlilikleri boyunca kendisine kötü bir söz bile söylemediğini belirterek, "Uzun evliliğin sırrı önce çiftlerin birbirine saygılı olmasıdır" diye konuştu.

62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı
62 yıllık eşinin Sevgililer Günü'nü zeytin dalıyla kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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