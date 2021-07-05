62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, Konya'da başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, "Nasreddin Hoca Çömezleri" tarafından protokol üyeleriyle yapılan geleneksel "şenlik çağrısı" ile başladı.