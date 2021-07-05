62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, Konya'da başladı
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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, Konya'da başladı

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, Konya'da başladı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, "Nasreddin Hoca Çömezleri" tarafından protokol üyeleriyle yapılan geleneksel "şenlik çağrısı" ile başladı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, "Nasreddin Hoca Çömezleri" tarafından protokol üyeleriyle yapılan geleneksel "şenlik çağrısı" ile başladı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Akşehir Kaymakamlığına gelen Nasreddin Hoca Çömezleri, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz'dan bahşiş aldı.

Görevlilerin elindeki tokmağı alarak davul çalan Kurnaz, "Nasreddin Hoca Şenliklerimize tüm Akşehir halkını davet ediyorum." dedi.

Daha sonra Akşehir Belediyesine geçen Nasreddin Hoca Çömezleri, Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan bahşiş aldıktan sonra, davulu başkana verdi.

Davul çalan Başkan Akkaya de tüm halkı şenliklere davet etti.

Ziyaretlerin ardından Akşehir sokaklarını gezen Nasreddin Hoca Çömezleri, davul çalarak, halkı şenliklere davet etti. Nasreddin Hoca Çömezleri, sokaklarda karşılaştıkları vatandaşlara, şenlik programının yazılı olduğu broşürleri dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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