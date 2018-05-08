61 Yaşında Okuryazar Olunca Bakın Ne Yaptı

Samsun'da Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Okuma ve Yazma Seferberliği" kursuna katılan ve okuma-yazmayı öğrenen 61 yaşındaki Hasine Bulut'un ilk işi asker oğluna mektup yazmak oldu.

Samsun'da 60 yaş üstü 249 kursiyer kadından 176'sı, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Okuma ve Yazma Kursu"nu başarıyla tamamlayarak belge aldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından Çepinler Mahallesi'nde açılan Okuma-Yazma Kursu'na katılan toplamda 249 kadın, çocukken yaşayamadıkları öğrenciliğe anne-baba ve torun sahibi olduktan sonra kavuştu. İlerleyen yaşlarına rağmen, yıllarca hayal ettikleri siyah önlükleri giyerek Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kadınlar, yaklaşık 2 ay süren eğitim sonucunda, okuma ve yazmayı öğrendi.

84 yaşında belge aldı

Kursu başarıyla tamamlayan 176 kursiyer için, bugün 19 Mayıs Düğün Salonunda belge töreni düzenlendi. Törende ilk olarak kursiyerler arasında en yaşlı olan 84 yaşındaki Kadriye Bulut'a belgesi verildi. Belgelerini alan yaşlı kadınların yüzlerindeki mutluluk ise gözlerden kaçmadı.

"Okuma yazmayı öğrenip asker oğluma mektup yazdım"

Belgesini alan ve İHA muhabirine konuşan Hasine Bulut, "Bize bu imkanı verenlere çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Halk Eğitim Merkezindeki kursa giderek okuma-yazmayı öğrendim. Benim oğlum Bursa'da askerde. İlk işim ona mektup yazmak oldu. Mektup yazdım ve şimdi de oğluma göndereceğim. İlk mektubumda, 'Canım oğlum. Nasılsın, iyi misin? Ben çok iyiyim' yazdım" dedi.

Belge alan diğer kadınlar da çocukken yapamadıklarını, 50'sinden sonra yaptıklarını dile getirerek, okuma ve yazmayı öğrendikleri için çok mutlu olduklarını söylediler. - SAMSUN